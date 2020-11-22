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Giresun´da ev yangını

DHA

Giresun´da ev yangını


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Aksu Mahallesi Deniz Sitesi Evleri'ndeki 5 katlı apartmanın 3´üncü katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Apartman sakinleri de yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-11-22 17:09:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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