Giresun'da otomobil, dereye uçtu; kayıp sürücü aranıyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GÜCE (Giresun), (DHA) GİRESUN´un Güce ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlhan Gürbüz (55), akıntıya kapılarak kayboldu. Gürbüz'ün bulunması için derede aramakurtarma çalışması başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin İlit köyünde meydana geldi. İlhan Gürbüz yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, İlit Deresi'ne düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları otomobilde sürücü Gürbüz'ün olmadığını tespit edince derede aramakurtarma çalışması başlattı. Akıntıya kapılan İlhan Gürbüz'ün bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Güce Hakan KABAHASANOĞLU
2020-11-23 13:26:26
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