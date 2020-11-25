Alucra'ya 6 adet meyve bahçesi kuruluyor

Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra ilçesine 6 adet meyve bahçesi kuruluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra ilçemizde 6 farklı bölgeye ceviz, badem, elma, armut ve kiraz bahçesi kuruluyor.

GİRKAP projesi kapsamında arazileri tespit edilen ve uygunluğuna göre dikimleri kararlaştırılan meyve fidanları Alucra'da üreticilere dağıtıldı.

Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynel Özdemir Alucra'nın çeşitli bölgelerinde meyve fidanlığı alanları oluşturulduğunu belirterek, ''İlçemize 6 meyve bahçesi kuruyoruz. Müracatları proje kapsamında kabul edilen 6 üreticimiz için meyve bahçesi kurulması yönünde çalışmalara başladık. Başta ceviz olmak üzere badem, kiraz, elma ve armut meyveleri için fidan dağıtımı ve dikimleri gerçekleşti. Özellikle ekonomik değeri olan ve bin 800 metre rakımda sorunsuzca yetişen fernor ve fernette cinsi cevizler için fidanlar üreticilerimize dağıtıldı ve dikimleri gerçekleşti'' dedi.

Projenin 2021 yılında devam edeceğini belirten Özdemir "Kuruma 510 tane fidan almak için gelen çok oluyor ama biz bunu istemiyoruz. Biz bahçe kuracak dekar düzeyinde yer gösterip projelendirecek üreticileri bekliyoruz. 2020 yılı içerisinde Alucra'nın Babapınar Mahallesi, Günügüzel, Aktepe, Kaledibi ve Hacılı köylerinde toplamda 36 dekar araziye bahçe kurulumları yapıldı. Bu bahçeleri takip edeceğiz, üreticimizi doğru bilgilerle yönlendirip başarılı olmasını istiyoruz. 2021 yılı içinde devam edecek meyve bahçesi projesi içinde başvuru yapmak isteyen, ciddi ciddi üretim yapmak isteyen herkesi kurumumuza bekliyoruz" diye konuştu.

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