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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde seyir halindeki araç yaya halindeki bir kişiye çarptı. Meydana gelen kazada aracın çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Osman B. yönetimindeki 28 AY 305 plakalı aracıyla seyir halindeyken Keşap ilçesi Kılıçlı köyü mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman Alibaş’a çarptı. Aracın çarpması sonucu Osman Alibaş (83) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü kaza sonrası gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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