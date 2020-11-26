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Giresunlu Ülkücüler, Alparslan Türkeş’in anısına fidan dikti

İHA

Giresunlu Ülkücüler, Alparslan Türkeş’in anısına fidan dikti

Giresun Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından fidan dikme etkinliği yapıldı. Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıl dönümü anısına ‘Her genç bir fidan, Her fidan bir hayat’ sloganıyla fidanlar dikildi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde fidan dikme etkinliği düzenledi. Giresun Valiliği karşısındaki dolgu alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğine MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanvekili Hasan Yılmaz, Giresun Belediyesi MHP Meclis Grup Başkanı Gökhan Bozalioğlu ve Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya katıldı.
Giresun Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Sağlam, etkinlikle ilgili, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Ülkü Ocaklarının kurucusu, ömrünü Türk Milletinin kazanımları için geçirmiş cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğum günü münasebetiyle “Her genç bir fidan, Her fidan bir hayat” sloganıyla “Başbuğ’un Fidanları” ağaç dikme etkinliğini gerçekleştirmek için burada toplandık. Ülkemize en büyük fidanı Ülkü Ocaklarını kurmak suretiyle Başbuğumuz dikmiştir. Bizler de evlatları olarak ormanlarımızı yakanlara inat fidan dikme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Pandemi kurallarına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan etkinliğe sadece temsili olarak katılınmış olup, ilerleyen zamanlarda açmayı planladığımız 'Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ ve Ülkücü Şehitler Hatıra Ormanı' halkımızın katılımıyla yapacağız” açıklamasını yaptı.

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