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Kuzalan Tabiat Parkı'nı bu yıl 60 bin kişi ziyaret etti

İHA

Kuzalan Tabiat Parkı'nı bu yıl 60 bin kişi ziyaret etti

Giresun’un Dereli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı 2020 yılı içerisinde 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.
Doğu Karadeniz’de son yıllarda yerli ve yabacı ziyaretçilerin ilgisini çeken Kuzalan Tabiat Parkı, şelaleleri, akarsuları, gölleri ve subasar ormanlarıyla büyük ilgi çekiyor. 2020 yılının sonuna yaklaşılırken Kuzalan Tabiat Parkını yaklaşık 60 bin kişi ziyaret ederken, Taşpınar Deresi üzerinde yaklaşık 20 metre mesafeden Aksu Deresine dökülen Kuzalan Şelalesi, kış aylarında ve mayıs aylarında bol yağış almasıyla birlikte eşsiz görüntüler oluşturuyor. Karadeniz’in tek sodalı akarsuyu olan Göksü Deresi üzerinde bulunan doğa harikası Mavigöl, haziran ayının başında yağışların azalmasıyla birlikte turkuaz renge bürünürken, Kuzalan Tabiat Parkı’da Korona virüs tedbirlerinin artırılmasının ardından ziyaretçi yoğunluğunda azalmalar yaşanıyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle büyük oranda sessizliğe büründü.

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