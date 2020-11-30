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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolmuş şoförleri pandemi nedeniyle ucuz mazot desteği istedi

İHA

Dolmuş şoförleri pandemi nedeniyle ucuz mazot desteği istedi

S.S. 39 No’lu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ve Batlama Küçük Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Çakır, koronavirüs pandemisinin tüm sektörleri olduğu gibi toplu ulaşım sektörünü de fazlasıyla olumsuz etkilediğini söyledi.
Çakır, yaptığı açıklamada “Toplu taşıma işiyle uğraşan milyonlarla insanımız var. Bu işten ekmeğini kazanan, çoluk çocuğunun rızkını kazanmaya çalışan insanlarımız aşırı mağdur durumdalar. Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden toplu taşıma araçlarına mazot indirim desteği verilmesini talep etmekteyiz. Toplu taşıma ve sanayi işiyle uğraşan küçük esnaflarımızın kredilerinin üzerine fark yüklenmeden yeniden yapılandırılmasını beklemekteyiz. Bu beklentilerimiz toplu taşıma işiyle ekmeğini kazanmaya çalışan milyonlarca insanımızın geçimlerini idare ettirebilmeleri için hayati önem arz etmektedir. Ayrıca yaşanan pandemi nedeniyle zaten zor bir süreçten geçen toplu ulaşım araçları için kış lastiği uygulamasının da en azından şehir merkezlerini kapsayan ve tehlike arz etmeyen bölgelerde hava şartları el verdiği sürece esneklik gösterilmesi hususunda da gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. Biz devletimizin bizden istediği her şeyi bu zamana kadar yaptık, bundan sonrada yapmakla mükellefiz, ancak şuanda pandemi nedeniyle çok zor durumdayız, şoförlerimizin maaşlarını kendi cebimizden verirken, mal sahipleri olarak bizler evimize ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin toplu taşıma işiyle ve sanayi işiyle uğraşan esnaflarımızın bu beklentilerine gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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