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Limanın çıkışı kumla dolunca balıkçılar mahsur kaldı Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yalıköy köyünde balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolması nedeniyle balıkçılar yetkililerden yardım bekliyor

İHA

Limanın çıkışı kumla dolunca balıkçılar mahsur kaldı Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yalıköy köyünde balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolması nedeniyle balıkçılar yetkililerden yardım bekliyor

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yalıköy köyünde balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolması nedeniyle balıkçıların kayıkları limanda mahsur kaldı.
Küçük bir fırtınada limanın girişinin kumla dolmasıyla balığa çıkamadıklarını, barınak içinde mahsur kaldıklarını dile getiren balıkçılar yetkililerin desteğini bekliyor.
Denize çıkamadıkları için mağdur olduklarını, yetkililerden yardım istediklerini belirten balıkçı Mustafa Öztürk, "İlçeye bağlı Yalıköy köyü balıkçı barınağında yaklaşık kırk tane balıkçı teknesi mevcut bunların çoğu geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor. Birkaç ay önce bir fırtınada limanın girişi çakılla dolması sebebiyle kapandı. Balıkçılar bir aydır bu limandan giriş çıkış yapamıyorlar limanın girişi kapanmadan önce birkaç tane büyük tekne başka barınaklara gitmişlerdi iyi ki gitmişler şimdi gittikleri barınaktan çalışıyorlar ama bütün malzemeleri buradaki barınakta kaldı. Bu barınağın önünü açtırmak için çok ilgili yerlere girişimler yapıldı ama bir sonuç alamadık. Balıkçılık için sezonda geçiyor. Bu sorunu biz sık sık yaşıyoruz. Bu limanın yapısal bir eksikliğinde veya hatasından veya konumundan oluştuğu söyleniyor. Buranın acilen bir an öce açılması gerekiyor kış sezonu heba oldu gitti balıkçılar olarak bizim isteğimiz limanın önünün bir an önce açılması” dedi.
Balıkçı barınağına kalıcı bir çözüm beklediklerini söyleyen Bahtiyar Könez, “Gördüğünüz gibi mağdur durumdayız bu çakıl erozyonunu önlemek gerekiyor barınağın arka kısmına ufak bir “T” yapılırsa bu erozyonu önleriz diye düşünüyorum. Bu sorunun giderilmesi için “T” yapılması şart bunu yapmazsak poyraz rüzgarı estiği zaman çakılları limanın içerisine kadar getiriyor. Görüyorsunuz kayıklarımız içeride kaldı yapabileceğimiz hiçbir şey yok yetkililerin bu sorunumuza bir çare bulmalarını istiyoruz çünkü bu barınak buradaki balıkçıların tek yeri. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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