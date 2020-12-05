İlhan Var: “Bir puana razıydık ama olmadı”

Eskişehir Teknik Sorumlusu İlhan Var, “Giresunspor’u tebrik ediyoruz. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bir puana razıydık ancak olmadı” dedi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Eskişehirspor, Giresunspor’a deplasmanda 20 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu İlhan Var, “Bugün karşılaşmaya iyi hazırlanmıştık, iyi direnç gösterdik. Nitekim karşılamaya ortak olduk, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı iyi mücadele ettik ancak 65. dakikada rakip takımın golüyle mağlup duruma düştük. Bu dakikadan sonra motivasyonumuz düştü. Ancak iyi pas yapmaya devam ettik. Rakibin oyun planlarını bozmaya çalıştık. Bireysel olarak iyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Rakibimiz ikinci golü bulunca demoralize olduk. Giresunspor’u tebrik ediyoruz. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bir puana razıydık ancak olmadı. Bundan sonraki karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız” diye konuştu.

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