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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

DHA

Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Emir Eray Eyisoy (xx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Kerem (xxx), Diarra (xx), Sadi (xx) (Dk. 46 Milinkovic xxx), Hayrullah (xxx), Mehmet Taş (xxx), Erol Can (xxx), Sergio Junior (xxx) (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 72 Muhammed Himmet x), Uzodimma (xx) (Dk. 72 Tavares x), Eren (xx) (Dk. 86 Yasin)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x), Bilal (x), Furkan (x), Mevlüt (x), Bedirhan Altunbaş (x) (Dk. 53 Alperen x), Tolga (xx), Furgan (x) (Dk. 71 Sholaja x), Mehmet Özcan (xx), Talha (xxx), Onur (x) (Dk. 81 Onurhan x), Alimi (x)
GOLLER: Dk. 65 Eren, Dk. 68 Sergio (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Hayrullah, Erol Can (Giresunspor)Furgan (Eskişehirspor)TFF 1´inci Ligi'nde Giresun´da oynanan maçta Giresunspor, Eskişehirspor´u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.
15´inci dakikada Kerem´in kullandığı serbest atışta defanstan dönen topa Sergio vurdu, kaleci köşeden kornere gönderdi.
23´üncü dakikada Diarra´nın pasında topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.
33´üncü dakikada Eskişehirspor kalesi önünde yaşanan karambolde 4 oyuncu topa dokunamadı. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Hayrullah vurdu, top auta gitti.
37´nci dakikada Talha´nın pasını alan Alimi, ceza sahasına kadar inip geriye çıkardığı topu Onurcan kontrol etti.
38´inci dakikada defanstan atılan topu alan Uzodimma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ekrem göğsüyle topu uzaklaştırdı.
43´üncü dakikada Sergio´nun ortaladığı topa Caner Hüseyin vurdu, top auta gitti.
47´nci dakikada Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa sahip olan Talha´nın vuruşunda kaleci Onurcan başarılıydı.
65´inci dakikada Milinkovic´in kullandığı serbest atışta Eren Tozlu topu kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
68´inci dakikada Eren´in derinlemesine gönderdiği topu alan Sergio, iki oyuncuyu oyundan düşürdükten sonra vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.
80´inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Talha´nın çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
85´inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eren´in vuruşunda kaleci Ekrem topa sahip oldu.
Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-12-05 16:27:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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