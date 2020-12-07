FİSKOBİRLİK tarafından ArGe ve ÜrGe çalışmalarının ardından üretimi gerçekleştirilen Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi, iç piyasadaki yoğun talebin ardından, yurtdışında da rağbet görmeye başladı. Giresun’da bulunan Entegre Fındık İşleme Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen yeni ürün, Almanya ve Avusturalya’nın ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç edilmeye başlandı.

FİSKOBİRLİK, fındık ve fındık mamulleri konusunda ürün gamını genişletme ve ürün çeşitliliğini artırarak, ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan fındığa değer katma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak EFİT A.Ş ARGE departmanı tarafından yapılan ürün geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Şeker İlavesiz fındık ezmesi, iç piyasanın ardından yurtdışında da raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Şu ana kadar Almanya ve Avusturalya’ya ihracatı gerçekleştirilen ürüne, Amerika Birleşik Devletleri’nden talep geldi. Yapılan görüşmelerin ardından gerçekleşen anlaşmalar sonucunda yeni ürün Şeker İlavesiz fındık ezmesi önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde de satışa sunulacak.

FİSKOBİRLİK’ten yapılan açıklamada, Şeker İlavesiz Fındık Ezmesinin içeriğinde şeker yerine, isomalt ve inulin bulunduğu dile getirildi. Şeker pancarından elde edilen tek şeker ikamesi olan isomalt, Şeker İlavesiz fındık ezmesi bileşiminde dolgu ve tatlandırıcı amaçlı şeker yerine kullanılıyor. Şekerin yarısı kadar enerji değerine sahip olan isomaltın, kilo kontrolüne yardımcı olduğu ve çok düşük glisemik indekse sahip olması nedeniyle diyabetliler içinde uygun olduğu belirtildi. Hindiba bitkisinin özünden elde edilen ve yüzde 100 doğal olan inulinin ise yüksek lif ve prebiyotik kaynağı olduğu bu nedenle kan şekerini dengelediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği dile getirildi.



"ArGe ve ÜrGe'ye önem veriyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni ürünleri olan Şeker İlavesiz Fındık Ezmesinin yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ve ürüne inandıklarını dile getirdi. Bayraktar, ‘’Son beş yıl içerisinde ARGE ve ÜRGE çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Bu çalışmaların karşılığını almaya başladık. Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi bunun meyvelerinden sadece birisi. Birkaç aydır iç piyasada satışta olan ürünümüze yavaş yavaş yurtdışında da talepler oluşmaya başladı. Biz bu ürüne çok güveniyoruz. İnanıyorum ki 2021 yılında, diğer ürünlerimiz gibi bu yeni ürünümüzde tüketicilerin vazgeçilmezlerinden biri olacak’’ diye konuştu.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar açıklamasında, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından geçen hafta açıklanan ihracat rakamları neticesinde, Eylül ve Ekim aylarına bakıldığında son 30 yılın en düşük fındık ihracatının gerçekleştirildiği, fındığın nihai mamul haline getirilerek satışının önü açılmadığı sürece bu tür piyasa spekülasyonların önüne geçilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Başkan Bayraktar ‘’ Fındık ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinin başında geliyor. Ancak biz bunu maalesef iyi değerlendiremiyoruz. Geçtiğimiz yılın rakamlarını incelediğimizde ihraç edilen fındığın çoğu hammadde ya da yarı mamul halinde satışı gerçekleştirilen fındık ve fındık ürünleri. Kağıt üzerinde sağladığı döviz girdisi ilk bakışta çok yüksek gibi algılanabilir ancak biz bu fındığı işleyerek, katma değer katarak ve nihai mamul haline getirerek satarsak bu rakamlar 67 kat daha artabilir. Bu tür piyasa spekülasyonlarının da önüne geçilir. Ben bunu her platformda dile getiriyorum ve yine tekrarlıyorum. Nihai mamul ihracatı fındığın tek kurtuluş yoludur. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek gerek’’ açıklamasında bulundu.

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