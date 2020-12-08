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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine hibe desteği

İHA

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceğini duyurdu.

Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine hibe desteği

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceğini duyurdu.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini duyurdu. Proje limitleri ise başvuru sahibinin özelliğine göre değişmekte olup hibeye esas proje tutarı yeni yatırımlar için 3 milyon TL, tamamlama yatırımları için 2 milyon TL, kapasite artırımı yatırımları için 1 milyon 500 bin TL ve teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları için 1 milyon 500 bin TL’ye kadar olup tutarın azami yüzde 50’si yatırımcıya ödenecek.
Açıklamada yatırım konularıyla ilgili ise “Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, projede yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları, küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, sera yatırımları, kültür mantarı üretimi sabit yatırımları, büyükbaş ve küçükbaş kesimhane yatırımları ve kanatlı kesimhane yatırımları hibe kapsamında değerlendirilecektir” açıklaması yapıldı.

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