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Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Dereli ilçesinde Kümbet yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dereli ilçesi Yüce köyünden Kümbet yolu istikametine giden Muzaffer Keleş kontrolündeki 28 AN 647 plakalı kamyonet karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 NP 551 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Muzaffer Keleş hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Aydoğan Keleş ile otomobilde bulunan Nazım Çorum yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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