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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar:
9. dakikada Giresunspor’un kazandığı penaltıyı kullanan Nalepa topu ağlarla buluşturdu. 10
25. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı penaltıyı kaleci Onurcan kurtardı.
32. dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerken Erol Can atağı tamamlamak istedi, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+4. dakikada Sergio'nun pasıyla topla buluşan Balde'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 20

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Gökhan Barcın xx, Aykut Sergin
Giresunspor: Onurcan xxx, Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Nalepa xxx (Milinkovic dk. 74 x), Balde xxx, Sadi xx (Piçinciol dk. 17 x, Fatih dk. 46 xx), Erol Can xx, Sergio Junior xx, Hayrullah xx, Caner Hüseyin xx (Kerem dk. 88 ?)
Yedekler: Göktan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Muhammet Himmet
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip Talha xx, Mehmet Uslu xx, Hamidou Traore xx, Sinan xx (Sedat dk. 76 x), Dibba x (Lanzafame dk. 76 x), Volkan xx (Mehmet Akyüz dk. 46 x), Süleyman xx (Chedjou dk.46 x), Hasan xx, Erkan xx (Yunus dk. 46 x), Rassoul xx
Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Mehmet Berkant, Gökhan
Teknik Sorumlu: Ümit Özat
Goller: Michal Jan Nalepa (dk. 9 pen.), İbrahima Balde (dk. 90+4) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Emilijus Zubas, Erkan Zengin (Adana Demirspor), Hüsamettin Tut (Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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