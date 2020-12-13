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Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0

DHA

Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) - 
STAT: Giresun Atatürk Stadı
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Gökhan Barcın (xxx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xxx) Hayrullah (xxx), Diarra (xxx), Sadi (x) (Dk. 17 Sergen xxx), Hüsamettin (xxx), Erol Can (xx), Mehmet Taş (xxx), Sergio Junior (xxx), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 88 Kerem), Nalepa (xx) (Dk. 74 Milinkovic xx), Ibrahima Balde (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)Süleyman (x) (Dk. 46 Chedjou xx), Talha (xx), Rassoul (xxx), Mehmet Uslu (xxx), Hamidou Traore (xx), Hasan (xxx), Erkan (x) (Dk. 46 Yunus xx), Volkan (x) (Dk. 46 Mehmet Akyüz x), Sinan (x) (Dk. 76 Sedat x), Pa Dibba (xx) (Dk. 76 Lanzafame x)
GOLLER: Dk. 8 (P) Nalepa, Dk. 90+4 Ibrahima Balde (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Hüsamettin (Giresunspor) Zubas, Erkan (Adana Demirspor)
TFF 1´inci Lig´in 14´üncü haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor´u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 8´inci dakikada penaltıdan Hüsamettin ve 90+4´üncü dakikada Ibrahima Balde kaydetti.
2´nci dakikada Balde´nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hayrullah´ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
7´nci dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Ev sahibi ekipten Hayrullah, Zubas´ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
8´inci dakikada topun başına geçen Nalepa topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
26´ncı dakikada bu kez Adana Demirspor penaltı kazandı. Erkan Zengin´in penaltısında kaleci Onurcan gole izin vermedi.
32´nci dakikada Nalepa´nın kullandığı serbest atışta topu Adana Demirspor defansı uzaklaştırdı. Topun gelişine Erol Can vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
49´uncu dakikada Mehmet Uslu´nun kullandığı serbest atışta Mehmet Akyüz kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.
57´nci dakikada Mehmet Uslu´nun kullandığı köşe atışında Rassoul´un şık röveşatasında top auta çıktı.
71´inci dakikada Hayrullah´ın pasıyla topla buluşan Sergio topuk pasıyla Balde´ye aktardı. Balde´nin vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
90+4´üncü dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına giren Sergio Junjior, pasını geriden gelen Balde´ye verdi. Balde´nin vuruşu ağlarla buluştu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasında Adana Demirspor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-12-13 21:22:58

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