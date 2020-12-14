Kilosu bin 400 TL’den satılan ürüne hibe desteği Türkiye’nin yıllık 800 ton ihtiyacı bulunan salep üretiminin yaygınlaştırılması için hibe desteği sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilosu bin 400 TL’den satılan ürüne hibe desteği Türkiye’nin yıllık 800 ton ihtiyacı bulunan salep üretiminin yaygınlaştırılması için hibe desteği sağlanacak

İHA

Kilosu bin 400 TL’den satılan ürüne hibe desteği Türkiye’nin yıllık 800 ton ihtiyacı bulunan salep üretiminin yaygınlaştırılması için hibe desteği sağlanacak

Tıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salep üretimi için Avrupa Birliği Projesi kapsamında hibe tohum ve nakdi yardım yapılacak.
Giresun’da fındığa ek gelir desteği sağlamak ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla kayıtlı çiftçilere salep tohumu ve nakdi yardım yapılacağını belirten Tarım ve Hayvancılık Birliği Onursal Başkanı İbrahim Ünye, “ Giresun’da fındığa ek gelir sağlayabilecek kivi başta olma üzere birçok ürün teşvik edildi. Ancak bunların içerisinde en kolay olanı ve kar marjı yüksek olan ürün saleptir. Pazar payı oldukça yüksek olduğu kadar kilosu da geçen yıl bin 400 liradan satıldı. Biz de geçen yıl Giresun’da üretiminin yaptık ve başarılı bir hasat elde ettik. Şimdi de salep üretiminin yaygınlaştırılması ve fındığa ek gelir çeşidinin artırılması maksadıyla proje geliştirdik. Avrupa Birliği Projesi kapsamında kayıtlı çiftçilerimize hibe tohum ve nakdi yardımda bulunacağız. Projeden faydalanmak isteyen çiftçilerimize gerekli izin belgeleri Giresun İl Tarım Müdürlüğü ve Giresun Tarım ve Hayvancılık Derneği tarafından sağlanacaktır.” dedi.
“Türkiye’nin yıllık ihtiyacı 800 ton”
Türkiye’nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Ünye, “Tıbbi ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın hammaddesi olan salebe Türkiye’nin yıllık 800 ton ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanıyor, ancak bunun da yüzde 80’i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de 70 bin liraya varan ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda da fındığa ek gelir sağlayacak önemli bir tarım ürünüdür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Giresunspor - Adana Demirspor maçının ardından
Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
YEREL HABERLER Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk ...
Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov, 2021 yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov, 2021 yılına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X