Giresun Belediyesi sanatsal faaliyetleri sosyal medyaya taşıdı

Giresun Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, Covid19 salgını dolayısıyla sanatsal etkinliklerini sosyal medya hesaplarından online canlı yayın ile gerçekleştiriyor.
Canlı yayın etkinlikleriyle birlikte zor günlerde sosyal yaşamı kısıtlanan vatandaşlara ulaşılarak eğlenceli dakikalar sunuluyor.
Gerçekleşen etkinlikler "belediye giresun" adlı Instagram ve Facebook sosyal medya hesaplarında canlı yayın olarak sunulurken, hafta içi 21.00, hafta sonu 20.30’da vatandaşlarla buluşuyor. Etkinliklerde masal, konser dinletisi, skeç ve oyun gösterimi sunuluyor.
Belediye Tiyatro Müdürlüğü yetkilileri, tüm Giresunluları etkinlikleri izlemeye davet ederek, bu zor günlerde vatandaşların evlerine misafir olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.