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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı

İHA

Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını yaptı

Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Giresun Valisi Enver Ünlü, antrenmanı ziyaret ederek takıma başarılar diledi.
Çotanak Spor Kompleksi'nin hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Yapımına 2016 yılında başlanan Çotanak Spor Kompleksi'nde 22 bin 28 seyirci kapasiteli stat, 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası yer alıyor. Bu hafta itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadyumu teslim aldı. Giresunspor, bugün akşam saatlerinde Çotanak Spor Kompleksi'nde yer alan antrenman sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden Giresun Valisi Enver Ünlü, futbolcularla bir süre sohbet ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Vali Ünlü, ligin ikinci yarısında karşılaşmaların bu statta oynanacağını ifade ederek, “Bu hafta itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz stadı teslim aldı. İnşallah yavaş yavaş beklenen sona yaklaşıyoruz. Ligin ikinci yarısında Giresunspor, maçlarını bu statta oynayacak. Öncelikle son maçta aldıkları 20’lık galibiyetten dolayı ben Giresunspor’umuzu başkanın şahsında tebrik ediyorum. Gençler hakikaten çok güzel bir maç çıkardılar. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. Bu takım bu stadı hak ediyor. Bu statta bu takıma layık bir stat oldu. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Giresunspor’umuz burada güzel başarılara imza atacak. Önümüzdeki yıllarda güzel yerlerde olacak. Bunu gönülden temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşilbeyazlılar, TFF 1. Lig’in ilk yarısının son maçlarını Altınordu, Tuzlaspor ve Akhisar Belediyespor ile oynayacak. Türkiye Kupası 5. Tur’da ise 17 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Keleş ise yoğun bir programdan geçtiklerini ifade ederek, “Yoğun bir programdan geçtik. Şimdi kupa maçı oynayacağız. Yaklaşık 24 günde sekizinci maçımızı oynayacağız. Hep ligin favori takımlarıyla oynadık. Bu maçlardan da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde Altınordu, Tuzlaspor ve Akhisar maçları var. Onlardan da iyi bir sonuçla ayrılırsak ilk yarıda hedeflediğimiz puanları almış oluruz. 50 yıldır süren bir hasretimiz var. O hedefe ulaşmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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