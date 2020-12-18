İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

İHA

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları baca temizliği yapılması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatlı kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, baca temizliğinin yapılmaması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanımı sonucu son 24 saatte 6 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.
İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde yangınlarda yoğunluk yaşamaktayız. Son 24 saatte ilçemiz başta olmak üzere, komşu ilçemiz Piraziz ve köylerimizde toplam 6 büyük yangına müdahale edilmiştir. İtfaiyeci arkadaşlarımızın yoğun gayret ve çalışmasıyla can ve mal kaybı önlenmiştir. Ancak itfaiyecinin gayret ve çabası tek başına yeterli değildir. Yangınların çıkış nedenleri ne yazık ki ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanmaktadır. Elektrik sobalarının açık unutulması ve devrilmesi, temizlenmemiş, sıvasız ve yalıtımı yapılmamış bacalar yangınlara sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’a 3. Organize Sanayi Bölgesi müjdesi
YEREL HABERLER Giresun’a 3. Organize Sanayi Bölgesi müjdesi
İkranur´un otopsi raporunda 'suda boğulma´ bulgusu
YEREL HABERLER İkranur´un otopsi raporunda 'suda boğulma´ bulgusu
Giresun’da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 otomobile ulaşıldı
YEREL HABERLER Giresun’da 22 Ağustos'taki selde dereye düşen 2 ...
Giresun´da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra bulundu
YEREL HABERLER Giresun´da selde kaybolan 2 otomobil, 4 ay sonra ...
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi
YEREL HABERLER Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep ...
Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı
Giresun Halk Eğitim Merkezi 1.5 milyon maske üretti
YEREL HABERLER Giresun Halk Eğitim Merkezi 1.5 milyon maske üretti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X