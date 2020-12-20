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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovanlar için kış bakımı uyarısı

İHA

Kovanlar için kış bakımı uyarısı

Giresun’da normal şartlarda Kasım ayında yapılan arıların kış bakımı havaların sıcak gitmesi nedeniyle gecikmeye uğradı. Artık havaların soğumaya başlamasıyla birlikte arıcıların kış mevsimine hazırlanmaları gerekiyor.
Her yıl bal sezonunu tamamlayan arıcılar, Kasım ayında başlayıp ay sonuna kadar arılarını kış mevsimine hazırlıyor. Ancak hava sıcaklıklarının 15 derece civarında seyrettiği için arıların kış bakımında gecikmeler yaşanıyor. Aralık ayında olduğumuz bu günlerde arıların kış mevsimine hazırlanmaları gerekiyor.
Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu günlerde arı yetiştiricilerinin tedbirlerini almaları gerektiğini belirtti. Arıların kış bakımıyla ilgili bilgi veren Elevli, “Normalde Kasım ayı geldiğinde Giresun’da arıların kış mevsimine hazırlanması yapılır. Önce varroa yani parazitle mücadelesi yapılır. İşçi arı, yavru durumuna ve kovan içerisindeki kışlık yiyeceği kontrol edilip eksik ise bal, kek veya şurup takviyesi yapılır. Daha sonrada kovanı sıkıca sarıp kışa hazırlarız. Normalde Kasım’da başlayıp ay sonu itibariyle biterdi. Ama bu sene malesef Aralık ayının ikinci yarısında girdik. Hava sıcaklıkları 1415 dereceyi buldu. 12 derecenin üzerinde arı uçuştadır. Bu sene kış hazırlığını tamamlayamadık. Hala yavru atan arılarımız var. Normal şartlarda arıların kışlık bakımını yapıp Şubat ayının 15’ine kadar arıyla çok fazla ilgilenmezdik. Malesef bu sene bu olmadı. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle arılar bir türlü kış uykusuna giremedi. Artık havalar soğumaya başladı. Arıcılarımız gerekli tedbirlerini alıp kışa hazırlanmalıdırlar. Kış uykusu süresince arıcılarımız, sadece sıcaklığın 10 derecenin altına düştüğünde yani 6 ile 9 derece arasında her ihtimale karşı parazitlere karşı oksalik asit uygulaması yapmalıdır. Bu konuda biz sıcaklığın 6 ile 9 derece arasında olduğunda arıcılarımızı parazitle mücadeleyle ilgili uyarıyoruz” diye konuştu.

“Giresun’da yılda ortalama 2 bin ton civarı bal üretiliyor”
Bu sene üretilen bal miktarının geçen seneye oranla yüksek olduğunu belirten Elevli, “Bu sene özellikle orman gülü balı çok güzel oldu. Yıllar sonra ilk defa kovan başı 30 kiloya yakın orman gülü balı aldık. Kestane balı da kovan başına yaklaşık 10 kilo civarında oldu. Ovada çiçek balı da iyi oldu. Arıcılarımızın yüzde 80’i topladığı balı perakende veya toptan sattığı için toplam üretilen miktarı tam hesaplayamıyoruz. Ama bizim birlik aracılığıyla satılan bal miktarımız 100 ton civarında. Bunların haricinde Giresun’da kestane, çiçek ve orman gülü balı olarak bin 500, 2 bin ton civarında bal üretiliyor. Bu sene yapılan üretim geçen seneye göre iyiydi. Birliğimize kayıtlı arıcılık yapan 2 bin 500 aile var. Ortalama 150200 bin kovanla 2 bin 500 aile arıcılıkla geçimini sağlıyor” dedi.

“Bal önemli bir antibakteriyel ve dezenfektandır”
Balın içerdiği C vitamini ve mineraller açısından oldukça zengin olduğuu belirten Kubilay Elevli, özellikle pandemi sürecinde balın değerinin arttığını ve talep gördüğünü söyledi. Elevli, “Pandemi dolayısıyla herkes gördü ki doğal balın ve arı ürünlerinin yararını gördüler. Bunun sonucunda arı ürünleri çok talep gördü. Bal antibakteriyeldir ve bir dezenfektandır. Sabah aç karına ve akşam yatmadan önce 1 tatlı kaşığı yenilen bal boğaz florasını temizler. Boğazdaki bakteriyel ve viral oluşumları engeller. Balın içindeki C vitamini oldukça yüksektir. Özellikle çiçek ballarını ve kestane ballarını yıllardır zatürre, asrım ve koah hastalarına öneriyoruz. Kestane balı üst solunum yolu rahatsızlıklarında bol miktarda kullanılır. Bunun yanında çinko, bakır, D vitamin ve bağışıklık sistemini güçlendirici elementler bitkisel protein olan polende var. Halk arasında yanlış bilinen birşey var bal şekerdir, şeker eşittir zehirdir. Baldaki şeker oranı polisakkarit değildir, parçalanmış şekerdir. Bilimsel olarak insülin tetikleyici değildir. Obeziteye yol açan şeker oranı çok düşüktür. Balı çay şekeriyle karıştırmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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