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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Giresunspor 2 - Altınordu: 0

İHA

TFF 1. Lig: Giresunspor 2 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Giresunspor, Altınordu’yu sahasında 20 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
6. dakikada Balde'nin ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Erhan topu kornere çeldi.
43. dakikada Giresunspor’da Caner Hüseyin ceza sahasına kadar getirdiği topu Nalepa’ya verdi. Nalepa’nın şutu üst direkten sekip dışarı çıktı.
67. dakikada ceza sahasında Diarra’nın şutunda kaleciden dönen topu Uzodimma tamamladı ve takımını öne geçiren golü attı. 10
78. dakikada Giresunspor Erol Can ile hızla rakip sahaya ilerledi. Erol Can’ın pasında Hayrullah'ın vuruşu filelerle buluştu. 20
90. dakikada Altınordu'da Burak'ın ceza yayından çektiği şut üst direkten sekerek dışarı çıktı.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker xx, Hakan Karabalcık xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Batuhan Bayar
Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xxx, Hüsamettin xx, Mehmet xx (Uzodimma dk. 46 xxx), Nalepa xx (Traore dk. 80 ?), Balde xx (Yasin dk. 90+1 ?), Erol Can xxx, Sergen xx, Sergio Antonio xx, Hayrullah xxx, Caner xx (Kerem dk. 80 ?)
Yedekler: Göktan xx, Arda xx, Alperen xx, İshak xx, Muhammet Himmet xx, Fatih xx
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx (Hüseyin dk. 70 x), Muzaffer xx, Metehan xx (Burak dk. 83 ?), Oğulcan xx, Ahmet İlhan xx, Ahmet xx (Enis dk. 61 x) Kahraman xx, Yusuf Yalçın xx, Furkan xx (Yusuf Can dk. 46 x), Sinan xx
Yedekler: Mertcan xx, Birhan xx, Polat xx, Emre xx
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Anthony Uzodimma (dk. 67), Hayrullah Bilazer (dk. 78) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Furkan Metin (Altınordu) Abdou Razack Traore, Erol Can Akdağ (Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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