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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Giresun yeni balıkçı barınağına kavuşuyor”

İHA

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: “Giresun yeni balıkçı barınağına kavuşuyor”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yapımı planlanan Giresun Balıkçı Barınağının inşaat ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını belirtti.
Uzun süredir bakanlık nezdinde, Giresun’a yeni bir balıkçı barınağı yapılmasına yönelik girişimleri sonucunda, 2020 yılı yatırım programına alınan Yeni Giresun Balıkçı barınağının, proje ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Milletvekili Öztürk, 19 Ocak’ta yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirtti. İhalenin gerçekleştirilmesinden sonra da sürecin takipçisi olacağını ve bir an önce Yeni Balıkçı Barınağını Giresunluların hizmetine sunmayı amaçladıklarını belirten Öztürk,“Yapılacak olan Yeni Balıkçı Barınağımız, balıkçılarımızın büyük bir ihtiyacını karşılamakla birlikte, sektörün önünüde açacaktır” dedi.
Yeni Giresun Balıkçı Barınağının, Giresun Merkez ile Keşap ilçesi arasında kalan Uzuncakummevkiinde yapılacağını belirten ve projeye ilişkin detaylı bilgi veren Öztürk “Yapılacak olan Yeni Balıkçı Barınağımızın; Ana Dalgakıranı 935 m, Tali Dalgakıranı ise 260 m uzunluğunda olacaktır. Çekek yeri ise 340 m uzunluğunda olup, 2 adet çelik fener kulesi yer alacaktır. Yapılacak olan Yeni Balıkçı Barınağımızın şimdiden başta balıkçılarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu projemizin hayata geçmesinde bizlere destek veren başta sayın Bakanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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