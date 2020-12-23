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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli kadının yol sorunu çözülecek

İHA

Engelli kadının yol sorunu çözülecek

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü’nde yaşanan yol sorununa Kaymakamlık duyarsız kalmadı. Bel fıtığına bağlı rahatsızlığından dolayı yürüne engelli Emine Eyibil’in (71) yol ihtiyacının giderileceği kaydedildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Bize yapılan müracaatın ardından yetkililerimiz gerekli incelemeleri yapmış olup yaklaşık 50 metre bir yol ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu yolun yapılması için ihtiyaç duyulan iş makinası köy gönderilerek yol çalışmaları başlayacaktır” denildi.
Annesi Emine Eyibil’i yol olmadığı için el arabasıyla taşıma çilesinden kurtulacağı için mutluluğunu ifade eden Nevzat Eyibil ise “Annem bel fıtığından dolayı defalarca ameliyat oldu. Yaklaşık birkaç aydır da iyice yürüme zorluğu yaşıyor. Tedavisi nedeniyle sık sık hastaneye götürmemiz gerekiyor. Yol olmadığından dolayı araç yoluna kadar el arabasıyla taşımak zorunda kalıyorduk. Bu sorunu Kaymakamlığımıza iletince de duyarsız kalmadılar Ve yetkililer gelip inceleme yaptı. Bize de en kısa zamanda yol yapılacağı bilgisini verdiler“ dedi.

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