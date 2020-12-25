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(ÖZEL) Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor

DHA

(ÖZEL) Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor


"Bu şehrin bir umuda ihtiyacı vardı"
"İnanılmaz bir başarı öyküsü olacak"
"Yolun yarısına daha yeni geliyoruz"
"Bu hasretin bitmesini isterim"
"Işığın peşinde mücadeleye devam edeceğiz"Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) TFF 1´inci Lig´de oynadığı son 4 maçını kazanarak 29 puanla liderliğe yükselen Giresunspor´da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, "Bu yolun sonunda bir ışık görülüyor, o ışığın peşinde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, ligde lider durumda bulunmanın kendilerine mutluluk verdiğini ancak bunun sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu belirtti. Ligin ilk yarısının bitmesine iki maç daha olduğunu kaydeden Karaahmet, "Tüm Giresunlular çok mutlular, ancak bu mutluluk bizim omuzlarımıza daha fazla yük bindirdi. Bu mutluluğu devam ettirmek istiyoruz. Tüm camia bunu istiyor. Buraya rastlantı sonucu gelmediğimizi göstermemiz lazım. Bundan sonra bunun da mücadelesini vereceğiz. Birtakım problemlerimiz var, bunları çözerek gidiyoruz. Ekonomik boyutunu da düşünmek lazım. Saha sonuçları iyi ama diğer yönetimsel problemlerini de hızla çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"BU ŞEHRİN BİR UMUDA İHTİYACI VARDI"
Başkan Karaahmet, Giresun´un geçen ağustos ayında büyük bir sel felaketi yaşadığını ve ciddi problemlerin oluştuğunu hatırlatarak, "Bu şehrin bir umuda ihtiyacı vardı. Giresunspor o sorunları bir nebze unutturdu. Hem felaket hem pandemi üst üste geldi ama Giresunspor´un başarısıyla bunları unuttular ve başka bir heyecana kapıldılar. Başka bir hayalleri oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizler de onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. İnşallah tüm Giresunlular da bu bütünlüğe katkı sağlayacaklar" dedi.
"İNANILMAZ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ OLACAK"
"İnşallah biz bu işi daha iyi yerlerde bitireceğiz" diye sözlerini sürdüren Karaahmet, "Önemli olan sezonun son maçında son düdük çaldığındaki yerimiz nerede; bu bizim için çok önemli. Aynı yerlerde olursak bu inanılmaz bir başarı öyküsü olacak. Bu başarı öyküsü de herkesin olacak. Biz bu işin olabileceğini gösterdik. `Bu olabilir´ umudu herkese geçti, uygulamada da bunu gösterdik. Bundan sonra buna sahip çıkmak gerekiyor. Bunu başaralım sonra bu başarının keyfini hep birlikte süreriz" ifadelerini kullandı.
"YOLUN YARISINA DAHA YENİ GELİYORUZ"
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, takım ve yöneticiler olarak asla rehavete kapılmayacaklarını da vurgulayarak, "Biz daha yolun yarısına yeni geliyoruz. Bundan sonraki süreç bizim için daha önemli. Buralara çok kolay gelinmiyor. Buraya ne kadar zorluklarla geldiğimizin farkındayız. Bundan sonra da daha zor olacak ama bunun kıymetini bilerek elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ama ülkemizde önemli yerlerdeki Giresunluların da takımımıza sahip çıkmasını ve destek olmasını bekliyoruz. Bu başarı siz varsanız devam edecek. Bizlere dua eden, destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
"BU HASRETİN BİTMESİNİ İSTERİM"
Daha önceki açıklamalarında, küme düşmemeyi garantileyip sonrasına bakacaklarını söylediğini dile getiren Karaahmet, şunları kaydetti:
"Önce bu ligde kalıcı olduğumuzu gösterilim, dedim. 35 puanlar bu ligde kalmaya yeten puanlar, bunu önce toplayalım sonra bu hasretin bu sene bitip bitmeyeceğini göreceğiz. Ben de canıgönülden tüm Giresunspor taraftarı gibi bu hasretin bitmesini isterim. Ama önce ayaklarımız yere bassın ve eksikliklerimizi tamamlayalım, doğru yaptıklarımızı devam ettirelim. Eksikleri düzelterek yolumuza devam edelim. İnşallah sonunda bu hasret bitmiş olur."
"IŞIĞIN PEŞİNDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Hakan Karaahmet, "Herkes çok mutlu, şehirde bir coşku var. Bu şehirdeki herkesin katkısı ile bu bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik varsa başarı orada olur, önemli olan bu. Birbirimizin hatalarını eksiklerini kapatarak gideceğiz. Bu eksik ve hataları kapatıp yolumuza bakacağız. İnşallah bu yolun sonunda da bir ışık varsa, zaten o ışık görülüyor şu anda, o ışığın peşinde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Başkan Hakan Karaahmet'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2020-12-25 09:53:13

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