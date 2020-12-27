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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi turizm alışkanlıklarını değiştirdi, turistler izole ortamları tercih ediyor

İHA

Pandemi turizm alışkanlıklarını değiştirdi, turistler izole ortamları tercih ediyor

Pandemi döneminde turizm alışkanlıklarının değiştiği ve vatandaşların özellikle şehirlerden uzak, izole bir yaşam sürmeye dönük turizm faaliyetlerini tercih ettiği belirtildi.
Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Yavuzkemel Beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası’nda aile konsepti ile misafirlerini ağırlayan işletmenin sahibi olan turizmci Dr. İbrahim Özkuş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci turizm sektörünün bocalamasına neden oldu, ancak alınan tedbirlerle turizm sektörünü toparlamaya gayret ettik. Ülkemizin en önemli gelirlerinden biri olan turizm sektörünü her koşulda yeni tedbirlerle aktif hale getirmek durumundayız. 15 Haziran tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlerle faaliyete başladık ve devam ettiriyoruz. Bu tedbirleri şöyle sıralayabiliriz. Tesise girişte misafirlerin ateşleri ölçülüyor. Eldiven, maske ve hijyen kuralları uygulanıyor. Daha sonra dezenfekte edilmiş odalarına yerleştiriliyor. Tatilleri boyunca sosyal mesafe kuralına uyarak tatillerini sağlıklı bir şekilde tamamlıyor. Ayrıca sosyal mesafe kurallarına yerleştirilmiş masa ve sandalyelerin yer aldığı restoranlarda açık büfe konsepti kaldırıldı ve tek tek servis yapılmaktadır. Pandemi süreci bize yeni tecrübeler kazandırdı. Pandemi nedeniyle gördük ki şehirden uzakta izole bir yaşam tercih edilmektedir. Bu doğrultuda yatırımlarımızı gerçekleştirerek şimdilik tesisimiz içerisinde 7 bungalov hizmete sunduk” dedi.
Kış turizmini de canlı tutmak adına yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Özkuş, “Giresun’da Kulakkaya turizm açısından en müstesna yaylalardan birisi. Bin 600 rakımda keyifli bir kış sezonu geçiriyor. Kış sezonunda da kış turizmini ayakta tutabilmek için bir takım yatırımlar yaptık. Kar motorları aldık, yurtdışından köpek kızakları getirdik, yürüyüş kayakları, hedikler aldık. Yine kar rampası yaptık.Kar rampasından kaymak için şişme kızaklar getirdik. Bu tür faaliyetlerle kış turizmini ayakta tutmaya çalışacağız” diye konuştu.

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