Giresun ekonomisine manda desteği

Giresun'da 307 işletmeye bin 500 manda ve 850 malak için 1 milyon 500 bin TL ödeme yapıldı.

Giresun’da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne üye 307 işletmeye, bin 500 manda ve 850 malak için 1 milyon 500 TL ödemenin bir ay önceden yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, Giresun ekonomisine kurulduğu 2012 yılından bu güne kadar 14 milyon TL katkı sağlandığını söyledi.

Giresun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, ”2020 yılı Manda Yetiştiriciliği Destekleme ödemeleri bir ay önceden işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. 2012 yılında kurularak hızlı bir şekilde bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz 2020 yılında destekleme ödemesi beklenenden de önce manda sahiplerinin hesabına yatırmıştır. Ekonomide durgunluk baş gösterirken il ekonomisine yaptıkları oldukça önemlidir. Hayvancılık zor ve yem maliyetleri yüksek olmasından dolayı yetiştiricileri bir nebze de olsa gelir sağlamanın, destek vermenin ,ilimiz ekonomisine bir canlılık katmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Birliğimiz üyelerimizin desteklenmesi, faydalanması manda sütünün ve yoğurdunun faydalarının duyurulması ve üyelerimizin ürünlerinin pazarlanması hususlarında faaliyetlerine devam etmekteyiz" dedi.

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