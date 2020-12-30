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Bakan Karaismailoğlu: Her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GİRESUN,(DHA)ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz, hükümet olarak her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz. Çünkü Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmenin yolu çağa uygun bir altyapı kurmaktan geçmektedir" dedi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu selin vurduğu Giresun´a gelerek, Dereli ve Doğankent ilçelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, sel afetinde yıkılan menfezin yerine inşa edilen Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün de açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanıp, hizmete açılan köprüye `Altı Şehitler Köprüsü´ adının verildiğini duyurdu.
`ÖNLEMLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE ALDIK´
Köprünün açılışında konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, afet anında hızlı refleksle önlemleri en hızlı şekilde aldıklarını belirterek, "Giresun'da ve son dönemde ülkemizde yaşanan doğal afetlerde, devlet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları el ele vererek büyük bir hız ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Afetlerin hemen ardından yapılan bilinçli ve organize çalışmalar sayesinde vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarıyoruz. Aç ve açıkta bir tek insanımızın bile kalmasına müsaade etmiyoruz. Sosyal ve ekonomik yaşamın en hızlı şekilde normale dönmesini sağlıyoruz. İşte bu, büyük ve gelişmiş ülkelere has bir refleks, bir kabiliyettir. Ülkemizin dünyanın lider ülkelerinden biri olma yolunda ne kadar büyük bir mesafe kat ettiğinin de en anlamlı göstergelerinden biridir. Giresun'da da afetin hemen ardından diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte, hızlı bir şeklide bölgeye gelerek, acil olarak yapılması gerekenleri yaptık. Alınacak önlemleri en hızlı şekilde aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimiz felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur" diye konuştu.
KAPANAN YOLLARIN TAMAMI AÇILDI
Afette kapanan 118 köy yolunun tamamını kullanılır hale getirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Yaşanan bu büyük afet karşısında, başta Dereli olmak üzere, Giresun'un diğer ilçelerinde halkımız, devletinin tüm imkân ve yetkililerini yanında görmenin verdiği güven ile yaralarını sardı. Çeşitli kurumlarımızdan 3 bin 700'e yakın personel ve 1.264 araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp, 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ-salim kurtarmıştık. Giresun il genelindeki, 755 kilometrelik yol ağımızın 316 kilometresi sel ve heyelandan dolayı, etkilenmişti. Sel felaketinin ardından, hasar gören ana arter yollarımızın tamamını tekrar ulaşıma açtık. Kapanan 118 köy yolunun tamamını en kısa sürede kullanılır hale getirdik" dedi.
`VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAK NASİP OLDU´
Yapımı tamamlanan köprüye `Altı Şehitler Köprüsü´ adı verildiğini duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, selde hasar gören Tirebolu-Doğankent Yolu ve yolun 9´uncu ile 10´ncu kilometreleri arasındaki menfezin yıkılması ile can ve mal emniyeti tehlikeye düşmüştü. 31 Ağustos 2020 tarihinde Dereli'de yaptığım konuşmamda, selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp, yenilerini bir ön önce yapacağımızı ifade etmiştim. Yıkılan menfezin yerine modern bir köprü yapmak üzere, 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Allah'a hamdolsun, verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şehit olan kahraman askerlerimiz ve operatör kardeşlerimizin gösterdikleri cesaret ve fedakarlığa minnet göstergesi olarak köprümüzün adını da `Altı Şehitler Köprüsü´ olarak belirledik. Köprüyü; 3 açıklıklı, 92 metre uzunluğunda olacak şekilde projelendirdik. Üst yapı genişliği 12 metre olan köprünün, orta ayaklarının yüksekliği ortalama 22 metredir" diye konuştu.
`ADIMIMIZI STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA ATIYORUZ´
Devletin, afetlerde devlet-millet dayanışmasında adeta bir destan yazdığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Biz, hükümet olarak her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz. Çünkü Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmenin yolu çağa uygun bir altyapı kurmaktan geçmektedir. Giresun'da da ülkemizin her köşesinde olduğu gibi kalkınma ateşini, ulaştırma ve haberleşme projelerimizle yakıyoruz. Yaptığımız her yol, her köprü, her havalimanı, her liman halkımızın geleceğine katkıdır. İş ve aş imkânıdır, çocuklarımıza bolluk ve bereket içinde bir yaşam vaat etmek demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm alanlarda olduğu gibi, ulaşım ve altyapı projelerindeki bilgi birikimi, tecrübe, imkan ve kabiliyetleri ile artık eski Türkiye değildir. Devletimiz, Elazığ ve İzmir depreminde nasıl halkının yanında ve hizmetinde olmuşsa, Giresun'da da, yaraları sarmış, devlet-millet dayanışmasında adeta bir destan yazılmıştır" ifadelerinde bulundu.
`BİLİMİN IŞIĞINDA HAREKET EDİYORUZ´
Vatandaşların can ve mal güvenliği için var olduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum; bizler, her bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalarımızda, o bölgenin yeryüzü şekillerini, eğimini, zemin kalitesini, iklimini, bitki örtüsünü ve tüm doğal faktörleri dikkate alıyoruz. Her işimizde çağdaş mühendislik yaklaşımlarının, aklın ve bilimin ışığında hareket ediyoruz. Vatandaşlarımdan da isteğim, yapım ve inşa işlerinde can güvenliğini ilk sıraya alarak hareket etmeleridir. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için varız. Unutmayın ki doğal afetler öldürmez, özensiz ve yanlış yapılan işler öldürür. Bu yapıları, bu yolları, bu köprüleri tekrar yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz bir tek insanımızı bile geri getiremeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.
Açılışın ardından Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle köprü üzerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, köprüde yer alan ve öperek katladığı Türk bayrağını da Giresun Bölge jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir´e verdi.
DHA-Genel Türkiye-Giresun Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2020-12-30 13:35:17

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