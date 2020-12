Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Son haftalara damga vurduk

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)TFF 1´inci Lig'de oynadığı son 9 maçta yenilmeyen ve son 5 maçını kazanan Giresunspor´da teknik direktör Hakan Keleş, sahada gösterilen mücadelenin galibiyetlerden daha değerli olduğunu belirtti. Keleş "TFF 1. Lig´de son haftalara damga vurmuş bir takımız. Yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız elinden gelen her şeyi ortaya koyuyorlar. Giresunspor sahada mutlak galibiyet inancı ile mücadele eden bir takım. Her maça aynı disiplin ve kararlılıkla hazırlanacak ve var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"İYİ BİR İSTATİSTİK YAKALADIK, BUNU SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

TFF 1. Lig´de oynadıkları 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 32 puana yükselen Giresunspor´un kendi rekorunu kırma başarısını elde ettiklerini dile getiren teknik direktör Hakan Keleş, "Biz sezon başında hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Bu doğrultuda yoğun bir programda inanılmaz şekilde mücadele ettik. Bu istek ve mücadele ruhu da üst üste gelen bir başarının sahaya yansıması oldu. Biz iyi bir takımız. Bunu iyi bir çalışmanın yanı sıra takım içerisinde oluşturduğumuz aile ortamına da borçluyuz. Bu sezon yeni ve sıfırdan bir takım kurduk, ancak bunun zorlularını da gördük. Bu durumu kısa sürede lehimize çevirerek istediğimiz takımdaşlık ruhunu elde ettik. İyi bir ivme yakaladık. Bu iyi gidişatı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"TUZLASPOR´U DA YENMEK İSTİYORUZ"

Keleş, ilk yarının son maçında konuk edecekleri Tuzlaspor maçına da galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Akhisarspor maçı elbette bizim için çok önemliydi. Ancak şu an önümüzde ligin iddialı takımlarından Tuzlaspor ile oynayacağımız karşılaşma var. Burada verilen mücadelenin 3 puandan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Biz maçtan maça düşünüp, konsantrasyon olarak hep üst seviyede olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasına da aynı disiplinle hazırlanıyoruz. Giresunspor taraftarının bizden bir isteği var. Biz bu olayın ciddiyetinin farkındayız. Bu zamana kadar taraftarımızı mahcup etmedik. Bütün amacımız hedeflediğimiz, özlediğimiz Süper Lig´e ulaşmak. Bu doğrultuda çok emek harcıyor, çok çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız."

KEREM: SAHADA BU ŞEHRİN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ

Giresunspor´un defans oyuncularından Kerem Kalafat da yaptığı açıklamada, "Yarım asırlık bir hayali yeniden yeşertmek bizim için eşsiz bir mutluluk. Biz bu mutluluğu elde ettiğimiz başarılar ile zirveye çıkartacak ve herkesin beklediği o Süper Lig kupasını bu şehre hediye edeceğiz" dedi.

"Sahaya çıktığımızda en iyi şekilde mücadele ederek her şeyimizi sahaya koyuyoruz" diyen Kerem Kalafat, şöyle konuştu:

"Üst üste aldığımız başarılar tabii ki birlikteliğin yanı sıra sıkı bir çalışmanın da ürünü. Biz hocamızın gözetiminde yoğun bir şekilde antrenmanlara çıkıyoruz. Hocamızın bizlere gösterdiği taktiksel çalışmalar neticesinde saha içinde bütünlüğümüzü koruyarak hedeflediğimiz başarıyı elde ediyoruz. Biz sahaya her ayak bastığımızda bu şehrin taraftarının desteğini hissediyoruz. Yarım asırlık bir hayali yeniden yeşertmek bizim için eşsiz bir mutluluk, biz bu mutluluğu elde ettiğimiz başarılar ile zirveye çıkartacak ve herkesin beklediği o Süper Lig kupasını bu şehre hediye edeceğiz."DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-12-31 14:09:19



