Engelleri aşarak yaptığı tasarımlar geçim kaynağı oldu Engelli elleriyle hobi olarak yapmaya başladığı amigurumi bebek ve takı tasarımlarını geçimini sağladığı meslek haline getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelleri aşarak yaptığı tasarımlar geçim kaynağı oldu Engelli elleriyle hobi olarak yapmaya başladığı amigurumi bebek ve takı tasarımlarını geçimini sağladığı meslek haline getirdi

İHA

Engelleri aşarak yaptığı tasarımlar geçim kaynağı oldu Engelli elleriyle hobi olarak yapmaya başladığı amigurumi bebek ve takı tasarımlarını geçimini sağladığı meslek haline getirdi

Giresun merkeze bağlı Çaykara Köyü’nde yaşayan ve çocuk yaşlarda geçirdiği skolyozu hastalığı sonucu engelli yaşamak zorunda kalan 21 yaşındaki Esin Kara hobi olarak başladığı amigurumi bebek (örgü bebek) ve takı tasarımlarını geçimini sağladığı meslek haline getirdi.
Engelli olduğu için yaşamının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan Esin Kara, birkaç yıl önce internet üzerinden eğitim videoları izleyerek tığ ve iplikle öğrenmeye çalıştığı hobisini meslek haline getirdi.
Evinde çoğu zamanını hobilerine harcayan Kara, işaret ve ortaparmağı ile avuç içine sıkıştırdığı tığı kullanarak kendi hayal dünyasının ürünü olan oyuncak bebeklerle, kolye, bileklik, küpe ve benzeri ürünler yapıp satışa sunuyor.
Kara, emek vererek hazırladığı ürünleri ağırlıklı olarak, oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden satıyor.

"Engelimi tasarımlarımla aşıyorum"
Kara, yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı amigurumi bebek yapımı ve takı tasarımı sayesinde aile ekonomisine azımsanmayacak düzeyde katkıda bulunduğunu söyledi.
Tığ ve iplikle bir ürün ortaya koymaktan büyük bir keyif aldığını kaydeden Kara, “Vaktimin büyük bölümünü elişi yaparak geçiriyorum. Çocukluk yaşlarımdan itibaren başlayan hastalığım nedeniyle engelli olarak yaşıyorum ama bunu hiç sorun etmedim. Hep hayatın içinde olmaya gayret gösterdim. Köyde yaşadığım için dışarı çıkıp gezme imkanım yok aynı zamanda solunum yetmezliğim de bulunmakta. Ayda bir çarşıya çıksam da çok fazla kalamıyorum. Bu nedenle çoğu zamanım evde geçiyor. Birkaç yıl önce internet üzerinden iplikle oyuncak bebek ve takı yapan eğitim videoları izlemeye başladım. Bende yapabilir miyim diye çok uğraştım ve sonunda bunu başardım. El parmaklarımı çok iyi kullanamıyor olmama rağmen bugün istediğimi yapabiliyorum. Bunu başarmak bana engellerimi unutturdu. Demek ki engel yeter ki düşüncelerde olmasın. Bir işle uğraşmak, üretmek ve bu üretim sonucu para kazanmak bana daha da güç verdi, motive etti" şeklinde konuştu.

"Yaparken mutlu oluyorum, satarken üzülüyorum”
Kara, ürettiği her oyuncak bebekte farklı duygular yüklü olduğunu aktararak, "Bir oyuncak bebeği yapmak için günlerce çalışıyorum. Kimisi ayıcık bebek oluyor kimisi penguen bebek, kimisi ise benim hayallerimdeki bebekler oluyor ama aslında her birini ayrı ayrı çok seviyorum. Beni hayata bağlayan bir meslek olsa da aslında hepsi benim bir bebeğim oluyor. Daha doğrusu yaparken ve yaptığımda çok mutlu olduğum bebeklerimi, sattığımda ise üzülüyorum. Yaptığım ürünleri “hobileriesinin” istegram hesabımdan ve kendi adıma facebook hesabı üzerinden ulaşanlara satıyorum" diye konuştu.

"Engelleri azmi ve yeteneğiyle aştı”
Anne Fatma Kara ise kızının çok azimli ve yetenekli olduğunu belirterek "Esin internet üzerinden oyuncak bebek yapmayı öğrenmeye çalışırken, ben uğraşmaması, kendisini üzüp yormamasını söylerdim. Buna rağmen azmiyle ve yeteneğiyle bu mesleği öğrendi hatta diğer kızımla bana da öğretmeye çalıştı. Esin’in yapmış olduğu oyuncak bebekleri ve takıları elleri düzgün olan birçok insan yapamıyor. Yaptığı el işleriyle kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi eve de katkı sağlıyor. Kızımın tek isteği şehir merkezinde oturmak çünkü orada kendisi gibi arkadaşlarıyla buluşma zaman geçirme imkanı olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da yılın ilk bebeği dünyaya geldi
YEREL HABERLER Giresun’da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X