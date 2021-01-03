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Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0

DHA

Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - 
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Sezgin Çınar (xxx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xxx)Hayrullah (xx), Diarra (xxx), Sergen (xxx), Hüsamettin (xx) (Dk. 90+1 İshak), Mehmet (xxx), Uzodimma (xxx), Sergio (xxx) (Dk. 89 Kerem), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 90+1  Himmet), Traore (xx) (Dk. 77 Milinkovic x), Balde (xxx) (Dk. 89 Sadi)
TUZLASPOR: Angeler (x)Erdem (x), İsmail (x), Samuel Yohou (x), Yasin (x), Arif (x) (Dk. 29 Aosman x), Cajic (x), Pucko (x) (Dk. 82 Onur x), Ahmet (x) (Dk. 72 Özgür Can x), Gökcan (x), Rosario (x)
GOLLER: Dk. 62 Sergen, Dk. 76 ve 81 Balde (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Hüsamettin, Diarra (Giresunspor)Yasin, Aosman, Ahmet, Rosario (Tuzlaspor)TFF 1´inci Lig´in 17´nci haftasında Giresunspor sahasında Tuzlaspor´u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
15´inci dakikada aldığı topla ceza sahasına giren Pucko´nun çaprazdan vuruşunu kaleci Onurcan kornere gönderdi.
25´inci dakikada ceza sahası içinde Sergio´nun geriye çıkardığı pasında önce Hayrullah vurdu, defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Traore´nin vuruşunda bu kez kaleci Angeler yatarak topa sahip  oldu.
34´üncü dakikada ceza sahası içine atılan topa Balde´nin yatarak vuruşunda top auta çıktı.
43´üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta Yasin´in sert şutunu kaleci Onurcan köşeden kornere gönderdi.
62´nci dakikada Traore´nin kullandığı serbest atışta iyi yükselen Sergen´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
76´ncı dakikada ceza sahasına giren Caner Hüseyin, Balde´yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
81´inci dakikada Giresunspor bir gol daha buldu. Sergio´nun şutunda top kaleci Angeler´den döndü. Topu takip eden Balde´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Tuzlaspor´u 3-0 yenerek ilk devreyi lider bitirdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-01-03 18:20:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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