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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Tuzlaspor maçının ardından

İHA

Giresunspor - Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Giresunspor, Tuzlaspor’u 30 mağlup ederek ligin ilk yarısını birinci olarak tamamladı. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.
Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül yaptığı değerlendirmede, “İlk yarının son maçını oynadık hedeflediğimiz noktadayız. 3032 puan almayı planlıyorduk. 35 puanı almak bizim için iyi oldu. Birbirine inanan kenetlenen oyuncularımız var. İçeride dışarıda rakip ayırmayan oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Bu süreçte rakiplerimizi alt etmeyi başardık. İkinci yarı daha zorlu olacak. Ciddi rakiplerimiz var. Savaşmaya ve başarmaya inanan bir kadromuz var. Giresun halkının da bir hayali var. İnşallah o hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Kadromuz geniş ve her maçta farklı bir oyuncumuz öne çıktı ve katkı sağladı. Devre arası Antalya’da kampımız var. Fizik kalitemiz diğer takımlara göre çok iyi durumda. Kalitemizi daha üst düzeye çıkarıp hedefe varacağız” dedi.
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Taner Taşkın ise, “Bugün bizim için hayal kırıklığı oldu. Puan veya puanlar için gelmiştik. Maçı iki etap olarak değerlendirmek gerekli. İlk yarıda baskı kuran bir Tuzlaspor vardı. İkinci devre hakemin de bizi baskı altına alması önemliydi. Önceki maçlarda da bu tarz hakemler görüyorduk. İkinici yarı Giresunspor’un üstünlüğü mevcuttu. Biz 30 puanı toplarken zor şartlarda topladık. Biz birinci lige çıktık ama herhangi bir stadımız yok. Biz çocuklarla buralara kadar geldik. Fakat bir ilçenin gerçek markası futbol kulübüdür. Bari bu takıma tesis kazandırın. Sürekli bize verilen sözler var. Hem sahada sahipsiz hissediyoruz. Hem de ilçede yalnız hissediyoruz. Giresunspor 6 haftadır galip geliyor. İnşallah istedikleri yerlere gelirler. Onları tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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