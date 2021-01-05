Giresun’da orman yangını

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Giresun'un Tirebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, arazi şartları nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor.

Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık köyünde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, ulaşım nedeniyle yangına güçlükle müdahale edebildiği öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bilgisi verildi.

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