Giresun’da köy evinde kumar oynayanlara suçüstü

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Giresun’un Tirebolu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramalarda 17 kişi zar atmak suretiyle kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Yalıköy köyünde kumar oynatıldığı ihbarı alan Giresun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.E isimli şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 17 kişinin zar atmak suretiyle kumar oynadığı belirlenirken, 17 kişiye kumar oynamaktan bin 336 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 lira idari para cezası kesildi.

Evde yapılan aramalarda 1 çift zar,1 adet kablosuz pos cihazı ve 950 lira nakit para ele geçirilirken, yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alınan ev sahibi M.E ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.