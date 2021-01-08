Jandarmadan sel şehidinin doğum yapan ailesine ziyaret

Giresun Jandarma Komutanlığı 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde sel sularına kapılarak şehit olan J.Uzm.Çvş. Burak Tok’un ailesini yalnız bırakmadı. Yaşanan sel afetinde Şehit olan J.Uzm.Çvş. Burak Tok’un 6 aylık hamile olan eşi doğum yapınca Giresun Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ve beraberindekiler anne ve bebeği ziyaret ederek bir altın hediye etti.

Giresun Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, geçen yıl meydana gelen selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un doğum yapan eşi Hacer Tok'u ziyaret etti.

Tirebolu Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 22 Ağustos 2020'de etkili olan sağanak sonucu TireboluDoğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan askerlerden Tok'un eşi Hacer Tok, 6 Ocak'ta kız bebek dünyaya getirdi.

Albay Sevinç, Hacer Tok'u Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki evinde ziyaret etti. Sevinç, "İkra Nur" adı verilen bebeğe altın hediye etti.

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