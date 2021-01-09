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DOKAP, 2021 yılı için hedef büyüttü DOKAP Başkanı Hakan Gültekin: “2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verilecektir”

İHA

DOKAP, 2021 yılı için hedef büyüttü DOKAP Başkanı Hakan Gültekin: “2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verilecektir”

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, 2020 yılında 100 civarında proje için yaklaşık 96 milyon liralık destek verdiklerini belirterek “2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verilecektir” dedi.
Sorumluluk alanlarındaki 2020 yılında gerçekleştirilen projelerle, 2021 yılı eylem planlarını değerlendiren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “20202023 eylem planı doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Bakanımızın Mustafa Varank’ın bizlere ön ayak olması ve hedef göstermesiyle hem sanayileşmeyle ilgili hem istihdama katkı sağlayacak, hem sürdürülebilirlik, hem de katma değeri yüksek olan ürünlerle ilgili tarım, hayvancılık, bitkisel, şehirleşme ve çevre alanlarında projelerimiz var. Bu geniş doğrultuda çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız ve ilgili kurumlarımızla projeleri alıp değerlendireceğiz. Bu doğrultuda bir hedef çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu çalışmalarımız Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığında değerlendirilen eylem planımız bizlere ulaştığında sahada ilgili kurumlarımızla paylaşarak projelerimizi alıp değerlendireceğiz. Muhtemelen ocak ayından sonra bizim stratejik kalkınma eylem planımızla bu başlıkların içindeki projeleri şubat ayında almaya başlayarak Haziran ayının 15’ine kadar bu projelerimiz değerlendireceğiz. Kısacası şubat ve haziran ayları arasında bu projeleri alıp başkanlığımızda değerlendireceğiz” dedi.
2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verileceğini kaydeden DOKAP Başkanı Gültekin, “2020 yılında normalde ortalama 100 milyon liralık bir bütçe gözüküyor. Bakanımız katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projeleri önemsiyor. Bizde bu doğrultuda sene içerisinde çalışmalar yapacağız. Bölgeyi hakikaten bir yerlere taşıyacak proje olursa biz bununla ilgili ek ödenek gönderip değerlendiririz. Bu konuda Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü o gençliğiyle, o enerjisiyle bizlere güç veriyor. Cumhurbaşkanımızın özellikle 2053 ve 2071 hedefleri bu ülke için ve çocuklarımız için önemli hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmak, üretmek ve gayret etmek lazım. Hem üretken hem sürdürülebilir hem de istihdama katkı veren her türlü projeyi biz zaman içinde bütçemiz yetmese dahi değerlendiririz. Bakanlığımızdaki ve Cumhurbaşkanlığımızdaki ilgili büyüklerimizle istişare ederiz ve bu projelere ek ödenek almakla ilgili elimizden gelen gayreti gösteririz” diye konuştu.
2020 yılını da değerlendiren DOKAP Başkanı Gültekin, “2020 yılında 100’e yakın projemiz vardı ama bir kısmı yedek bir kısmı da asil dediğimiz projelerdi. Bir kısmı zaman içinde şartları yerine getirilmedi, onaylanmadı. İhale süreçleri başlamadığından dolayı yedekten asile gelen projeler oldu. Toplamda 100’e yakın projemiz için 96 milyon lira civarında bir bütçesi bulunmaktaydı. Bu projelere destek verdik" ifadelerini kullandı.

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