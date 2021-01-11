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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne radyoterapi ünitesi kuruluyor

İHA

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne radyoterapi ünitesi kuruluyor

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kurulan Radyoterapi (LINAC) ünitesi ile kanser hastalarına hizmet verilmeye başlanacak. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, radyoterapi ünitesiyle birlikte hastaların artık Giresun’da tedavi göreceklerini söyledi.
Giresun’da 100 dönüm arazi üzerine kurulan ve 76 bin metrekare kapalı alanı bulunan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastalarının tedavisi için Radyoterapi (LINAC) cihazı kuruluyor. Hastaneye teslim edilen LINAC cihazının kurulumu yapılırken yakın bir zamanda hizmete girecek.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal ile beraber Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak’tan hastanenin faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan Öztürk, tedavi için hastaneye gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, hastanenin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını belirttiler.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tam kapasiteyle hizmete vermeye başladığını belirten Öztürk, kanser hastalarının yakında burada tedavi görmeye başlayacağını vurguladı. Öztürk, “Daha önce Trabzon’a Samsun’a giden hastalarımız bundan sonra Nükleer Tıp Merkezinde sintigrafi ve diğer cihazların burada olması dolayısıyla artık hastalarımızın büyükşehirlere gitmesine gerek kalmayacak. Bugün üniversitemizle yapılan iş birliği anlaşmasıyla beraber öğretim üyelerimiz ve doktor arkadaşlarımız eğitim ve araştırma hastanemizde hizmet veriyorlar. Ayrıca diğer cihazlarımızın dışında LINAC cihazımız kuruluyor. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başladığında özellikle kanser hastalarımızın tedavisi Giresun’da yapılmış olacaktır. Ben katkılarından dolayı gerek hastanenin yapılması gerek araç gereç, doktor ve yardımcı personeller açısından tamamlanması dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve sağlık bakanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Giresun’da daha sağlıklı ve huzur içinde vatandaşımıza hizmet vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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