Sosyal medya takipçilerini çekilişle ödüllendirdi Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, sosyal medya hesabı üzerinden takipçi gençlere çekilişle hediye dağıttı

Giresun'un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Recep Yakar, sosyal medya hesabı üzerinden takipçisi olan gençlere çekilişle hediye dağıttı.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, pandemi nedeniyle evlere hapsolan gençlere destek amaçlı hediye çekilişi yaptırarak, gençleri önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar İnstagram hesabından canlı yayında gerçekleştirilen hediye çekilişiyle tespit edilen gençlerin hediyelerini yapılan bir organizasyonla Belediye binası önünde teslim etti. Hediyelerini alan gençler Başkan Yakar'a teşekkür ederek sevinçlerini paylaştılar.

Yapılan çekilişle 3 adet bisiklet, 5 adet bluetooth kulaklık, 5 adet tablet, 8 kişiye 20 gb internet, 10 adet Giresunspor forması, 10 adet Bulancakspor forması, 5 adet usb bellek, 5 adet powerbank gençlere teslim edildi.

Başkan Yakar, gençlere yönelik bu tür hediye çekilişlerinin devam edeceğini söyledi.

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