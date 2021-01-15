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FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine sigorta uyarısı FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak: “Hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üzerinde olması fındık üreticileri açısından zirai don tehlikesi meydana getirmektedir ve üreticilerimiz sigorta yaptırarak önlemlerini almalıdır”

İHA

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine sigorta uyarısı FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak: “Hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üzerinde olması fındık üreticileri açısından zirai don tehlikesi meydana getirmektedir ve üreticilerimiz sigorta yaptırarak önlemlerini almalıdır”

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle şubat ve mart aylarında yaşanabilecek olası zirai don olaylarının da habercisi olduğu ifade ederek fındık üreticilerine sigorta yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.
FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, yaşanan iklim değişikliklerinin fındık için büyük bir tehlike arz ettiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üreticiler açısından iyi olmadığını belirtti.
Çakmak açıklamasında, "Bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Soğuk geçmesi beklenen kış aylarında adeta yalancı bir bahar yaşıyoruz. Bu durum fındıkta püs ve olgunlaşmanın daha erken tarihte oluşmasına neden oluyor. Normalde Mart ayının ortalarında gerçekleşen doğum işlemi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle Mart ayı başına kayabilir. Şayet Mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerine dönerse, fındıkta don riski oldukça yüksek. Bu nedenle üreticilerimiz devlet destekli bitkisel ürün sigortasını kesinlikle yaptırmalılar. Bu şekilde yaşanabilecek olası don tehlikesine karşı üreticilerimiz kendilerini güvence altına alabilirler. Yaşanan sıcaklıklar normal değil. Bölgemiz özelinde zaten son birkaç yıldır yağış rejimlerinde ciddi dengesizlikler yaşanmakta. Bir ayda yağması gereken yağmur bazı bölgelerde bir günde yağıyor. Bu da heyelan ve sel gibi doğal afetlerin yaşanmasına neden oluyor. Üreticilerin yaptıracakları devlet destekli bitkisel ürün sigortası ile bu tür felaketlere karşı da kendilerini güvence altına alabilirler. Bu nedenle, özellikle bu yıl tüm üreticiler ürün sigortası yaptırmalı" dedi.
FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından da yaptırılabilen devlet destekli bitkisel ürün sigortası için üreticilere kolaylık sağlandığının altını çizen FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, ‘’Ortaklarımıza özel bir fiyatlandırma çalışması yaptık. Bitkisel ürün sigortasını FİSKOBİRLİK aracılığı ile yaptıran ortaklarımıza, Araç kaskosu işlemlerinde FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından Yüzde 25’lik bir indirim sağlanmakta" diye konuştu.

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