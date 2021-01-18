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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

İHA

Giresun’da hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

Giresun’un Dereli ilçesinde ekim ayında hırsızlık olaylarında yaşanan artış üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekip tarafından yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili B.N, E.D, M.K, H.D ve T.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için merkez, Keşap ve Dereli ilçelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 500 kilogram demir hurdası, 2 adet ağaç kesme motoru, 15 adet bakır mutfak eşyası, 1 adet LCD televizyon, 350 metre kablo, 1 adet levye, 1 adet matkap takımı, 2 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda hırsızlık yoluyla elde edilen eşya ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen ve ortaya çıkan yeni deliller ile gözaltına alınan H.Ö. ile H.D ve M.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin daha önce Yağlıdere ilçesi Akpınar köyünde A.D. isimli şahsın evinde meydana gelen hırsızlık olayı, merkez ilçesi Karaali köyünde R.O. isimli şahsın evinde ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir şantiyede meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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