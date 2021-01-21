Giresunlu hemşire Antalya'da geçirdiği ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı Beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat için kafatasının bir bölümü çıkarılan hemşire Havva Dizdar'ın aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunlu hemşire Antalya'da geçirdiği ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı Beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat için kafatasının bir bölümü çıkarılan hemşire Havva Dizdar'ın aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı

İHA

Giresunlu hemşire Antalya'da geçirdiği ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı Beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat için kafatasının bir bölümü çıkarılan hemşire Havva Dizdar'ın aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı

Giresunlu hemşire Antalya'da Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyata bağlı olarak beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat için kafatasının bir bölümü çıkarılan hemşire Havva Dizdar'ın aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı.
Boyun ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Arteriovenöz Malformasyon (AVM) tanısı konulan hemşire Havva Dizdar, Antalya'da olduğu ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Başından geçenleri anlatan Havva Dizdar, “Giresun’da bir özel hastanede hemşire olarak çalışıyordum. Boynumdaki ağrılar dolayısıyla çalıştığım hastanede muayene oldum ve ilk belirlemelerde Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konuldu. Tedavi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gittim. Burada da AVM teşhisi konuldu. Ancak boynumdaki kitlenin tıp dilinde 'Arteria carotis communis' olarak bilinen şah damarlarına yakın olduğu için riskli ve tehlikeli olduğu söylendi. Bu ameliyatı yapacak doktor ararken Türkiye'de ilk kez yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan ile irtibata geçtim. Antalya'ya giderek kendisi ile görüştüm ve Memorial Antalya Hastanesi'nde ameliyatımı gerçekleştirdi. Bu hastanede tedavi sürecim devam ederken, beynimde ödem oluştuğu tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildim. Burada da yine Prof. Dr. Ömer Özkan'ın hastası olarak beyin ameliyatı yapıldı. Beyin ameliyatı sırasında kafatasımın sağ yan kısmında bir bölümü alındı. Alınan kafatasımın soğuk hava deposuna konulduğu ve bir iki ay sonra geri takılacağı söylenerek o halde taburcu edildim. Giresun’a döndüm, maddi olarak iyice zorlandığım için tekrar Antalya'ya gitmeyerek KTÜ'de ilk teşhisi koyan doktorla irtibata geçtim ve kafatası ameliyatını yapabileceğini söyledi. Kafatası ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kafatası istendiğinde o kafatası kemiğimin çöpe atıldığını öğrendik. Bunun üzerine KTÜ'de protez bir kafatası takıldı ancak bu da beynimde iltihaplanmaya neden olduğu için tekrar ameliyat yapılarak çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç başlatıldı
Yapılan onca ameliyata rağmen sağlığının giderek daha da kötüleştiğini söyleyen Dizdar, “Şu an kafatası olmadan yaşamak zorunda kaldığım gibi bir de yüz felci geçirdim. Sağlığıma kavuşmak için defalarca ameliyat olmama rağmen her ameliyatımda sağlığım giderek daha da kötüleşti. Şu an kafatasımı kaybeden doktor ve hastane hakkında hukuki bir süreç başlattık. Bu süreci başlatınca ameliyatımı yapan doktor arayarak, tekrar ameliyat yapabileceğini ifade ederek uzlaşmak için görüşmek istediler. Ancak artık hukuki olarak mücadelemi sürdüreceğim. Bir hemşire olarak söylüyorum ki bir hastanın eşyası bile hastanede kalmış olsa tutanakla emanete alınır, tutanakla teslim edilir. Kaldı ki benim kafatasım soğutucuda denildi. Aylar sonra kafatasımın geri takılmasını beklerken haberimiz olmadan atıldığı ortaya çıkıyor” iddialarında bulundu.

"Kafatası kemiği ameliyat sonrası kullanıma uygun değildi"
Kafatası kemiğinin kaybedildiği iddiasıyla hastaneye açılan davada tanık olarak yer alan Türkiye'de ilk defa yüz nakli yapmayı başaran Prof. Dr. Ömer Özkan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim öğrenebildiğim kadarıyla başarılı bir ameliyat sonrasında beklenebilen bir durum olan kafa içerisinde kanama nedeniyle beyin cerrahi arkadaşların yaptığı ameliyat sorunsuz bir şekilde sonuçlandırıldı. Kafatasını rahatlatmak için alınan kemiğin daha sonra kullanıma uygun olmadığı anlaşılıyor ki, bu olabilecek bir durumdur. Bu çok da sağlıklı yaşaması açısından önemli bir durum değildir. Ancak şunu ifade etmeliyim ki birçok merkezde riski nedeniyle yapılmayan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an yaşama tutunmuş olması da başarılı bir ameliyatın gerçekleştirildiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışı fındık üreticisini sevindirdi Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin: "Mevsiminde yağan kar fındık için oldukça yararlı oldu" “Kar yağışı biraz daha gecikseydi fındık açacak ve zirai don riski yaşanacaktı"
YEREL HABERLER Kar yağışı fındık üreticisini sevindirdi Giresun ...
Giresun'da çıkan yangında yaşlı adamı komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Giresun'da çıkan yangında yaşlı adamı komşuları ...
Giresun’da kış lastiği denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Giresun’da kış lastiği denetimleri sıklaştı
'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılayacak'
YEREL HABERLER 'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını ...
Giresun’da 94 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Giresun’da 94 köy yolu ulaşıma açıldı