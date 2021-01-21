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Jandarmadan şefkat eli

İHA

Jandarmadan şefkat eli

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken, ahşap barakada yaşam mücadelesi veren yaşlı çifte Jandarma asayiş devriyesi sahip çıkarak donmaktan kurtarıldı.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kurtulmuş Köyü Gökçebeli Mahallesi’nde kar yağışına rağmen ahşap barakada yaşayan yaşlı çift devriye atan Jandarma Asayiş ekipleri tarafından fark edilerek sahip çıkıldı.
Yapılan açıklamada, “Devriye görevinde olan jandarma ekipleri, 83 yaşındaki G.A'nın kar yağışının oluşturduğu zorluklar altında çok eski ahşap bir barakada tek başına yaşadığını tespit edildi. Ekipler yaşlı kadını karlı fındık bahçesi içerisinden köy yoluna kadar sırtında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı. Dereli Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık muayenesi yaptırılan G.A'nın temel ihtiyaçları da karşılandı. G.A. daha sonra Giresun il merkezinde ikamet eden aile yakınlarına teslim edildi” denildi.

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