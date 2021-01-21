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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavuşlu çöp tesisine bilirkişi incelemesi başlatıldı

İHA

Çavuşlu çöp tesisine bilirkişi incelemesi başlatıldı

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde belde halkının topyekûn karşı çıktığı ve istemediği Katı Atık Çöp Tesisi için Ordu İdare Mahkemesi’nde açılan davaya istinaden bilirkişi heyeti tesise gelerek incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşlu Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin gerek insan, gerek diğer canlıların ortak yaşam alanında kurulduğunu belirterek bunun Çevre Kanunu'nun temel ilkesini ihlal ederek yaşam alanına zarar verdiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sözünün yerine getirilmesini ve çöp tesisinin kapatılmasını isteyen Hamzaoğlu “Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi aynı zamanda bir koku kaynağıdır. Koku problemi tesisin çevresindeki yaşam alanlarını, yaşanmaz hale getirmiştir. Bölgeyi yıllardır yaşam alanı olarak kullanan insan ve diğer canlılar için bölgeyi terk etme alternatifi kabul edilemez bir yaklaşımdır. Tesisin faydalı ömrü 2038 yılı olarak tanımlanmış olup, tesisin 18 yıl sonunda yıllarca yapacağı ekolojik yıkım etkisi ÇED proje dosyasında değerlendirilmemiştir. Tesisin yıkım etkisinin faydalı ömründen yıllar sonra bile bir tehdit olarak devam edeceği açıktır” dedi.
Avukat Ozan Karagöz ise 28 Ekim 2017 tarih 30224 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren İçmeKullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin "Dere, çay ve nehirler için genel esaslar ve koruma alanı" başlıklı 13. maddesinde yer alan "İçmekullanma suyu alma yapısının memba yönündeki ilk su yapısında son bulmak şartıyla, içmekullanma suyu su alma yapısından itibaren maksimum 2000 metre mesafedeki alan ile dere, çay ve nehirlerin şev üstünden sağ ve sol sahil kıyı çizgisinden itibaren 15 metre genişliğindeki alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilemeyeceğini yazdığını söyledi.
Karagöz "Belirtilen tesis, gerek insan, gerek diğer canlıların ortak yaşam alanında kurulmuş olup Çevre Kanunun temel ilkesini ihlal ederek davacıların yaşam alanına zarar vermektedir. Su, insanoğlunun ve ekosistemin en temel kaynaklarından biridir. Su kaynakları diğer doğal kaynaklar ile birlikte havza alanlarını oluşturmaktadır. Havzanın temel bileşeni su kaynaklarıdır. Nehirler ve akış yönleri boyunca uzanan havzalar öncelikli olarak korunması gereken alanlardır. Günlük 98 ton sınırıyla işletilen katı atık tesisinin bölgedeki içme suyu havzası kirliliği dikkate alındığında, kapasite artışı projesi ile günlük kullanımın çok üzerinde tesisi kabul edilecek atık miktarı Çavuşlu Beldesi içme ve kullanma suyu rezarvuarı ve koruma alanında kirliliğe sebep olacaktır“ diye konuştu.

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