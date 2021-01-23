Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da, TireboluDoğankent karayolunda meydana gelen heyelan anı araç içi kamerasına anbean yansıdı.

TireboluDoğankent karayolunun Kozköy köyü mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında yol çift yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerce yapılan çalışma sonrasında yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Heyelan anı ise bir araç içi kamerasına anbean yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-01-23 18:11:51



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