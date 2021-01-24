Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor

İHA

Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor

Giresun Belediyesi tarafından balıkçı esnaflarına yönelik 500 metrekare alana balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor.
Giresun Belediyesi tarafından başlatılan yeni bir proje ile Kumyalı Balıkçı Barınağı içerisinde 500 metrekarelik alana balık toptan dağıtım merkezi kuruluyor. Çelik konstrüksiyon yöntemiyle inşa edilen dağıtım merkezi ile balıkçı esnaflarının daha modern bir tesiste hizmet vermesi amaçlanıyor. 500 metrekarelik alanda yapılan projenin hizmete girmesiyle birlikte balıkların daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde tek bir noktadan araçlara yüklenerek satış yerlerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi
Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
YEREL HABERLER Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı
YEREL HABERLER Giresun’da aşılama çalışmaları devam ...
Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 Nolu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir: “Giresun Limanı yüzlerce kamyon şoförüne istihdam sağladı”
YEREL HABERLER Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 ...
Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat bağlıyor
YEREL HABERLER Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat ...
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına katıldı
YEREL HABERLER Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına ...