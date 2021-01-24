TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Aydeniz Et Balıkesirspor’u konuk ederken karşılaşma Giresunspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Giresunspor’da Sergio sağ kanattan topu ceza sahasında bulunan Caner Hüseyin’e gönderdi. Caner Hüseyin’in kafa vuruşuyla topa yükselirken top kaleci Vukovic’te kaldı.
23. dakikada Giresunspor’da Sergio sağ kanattan getirdiği topu Eren’e pasladı. Eren ceza sahasında bulunan Balde’ye topu gönderirken Balde’nin çektiği şut kaleci Vukovic’te kaldı.
66. dakikada Giresunspor’da orta saha yakınlarından şut çeken Hayruıllah’ın topu direkten döndü. Direkten dönen topu şut çeken Balde’nin topu direğin yanından dışarı çıktı.
88. dakikada Giresunspor'da Hayrullah'ın rakip ceza sahasına gönderdiği topla oluşan karambolde Balde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 10
Stat: Çotanak Stadyumu
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Kemal Mavi xx, Ogün Kamacı xx, Hakan Ülker
Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Sergen xx (Traore dk. 68 x), Diarra xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Nalepa xx (Uzodimma dk. 89 ?), Sergio Junior xx, Eren xx (Sadi dk. 90+3 ?), Caner Hüseyin xx (Erol Can dk. 67 ?) Balde xxx
Yedekler: Tolgahan, Arda, Yasin, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Balıkesirspor: Vukovic xx, Abdulhamit xx, Uğur xx, Batuhan xx (Birol dk. 90+8 ?), Berat xx, Cumali xx (Serdar Yiğit dk. 90+8 ?), Serdar xx (Nwankwo dk. 90+3 ?), Anıl xx (Doğa dk. 74 x), Kethevoama xx, Otoo xx, Oğuz Han xx (Muhammet Ali dk. 74 x)
Yedekler: Atilla, Ayberk, Hüseyin
Teknik Sorumlu: Cihat Arslan
Gol: İbrahima Balde (dk. 88) (Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Mamadou Diarra (90+1), Michal Jan Nalepa (dk. 90) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Eren Tozlu (Giresunspor), Foxi, Berat Aydoğdu, Uğur Aygören (Balıkesirspor)
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