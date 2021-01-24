Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

DHA

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Kemal Mavi (xx), Ogün Kamacı (xx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xx), Hayrullah (xxx), Diarra (xx), Sergen (xx) (Dk. 66 Traore xx), Hüsamettin (xx), Mehmet (xxx), Jan Nalepa (xx) (Dk. 89 Uzodimma), Sergio Junior (xxx), Caner Hüseyin (xx) (Dk. 66 Erol Can xx), Eren (xx) (Dk. 90+1 Sadi), Balde (xxx)
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx), Berat (xx), Abdülhamit (xx), Batuhan (xx), Uğur (xx), Serdar (xx) (Dk. 90+3 Abraham), Cumali (xx), Foxi (xx), Oğuz (x) (Dk. 73 Muhammed), Anıl (x) (Dk. 73 Doğa), Mahatma Otoo (x)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Diarra, Nalepa (yedek kulubesi)
SARI KARTLAR: Eren, Erol Can (Giresunspor)Foxi, Berat, Uğur (Aydeniz Et Balıkesirspor)
GOL: Dk. 88 Ibrahima Balde (Giresunspor)TFF 1´inci Ligi'nde ilk kez çıktığı Çotanak Spor Kompleksi'nde Aydeniz Et Balıkesirspor´u konuk eden Giresunspor, rakibini 1-0 yendi. Giresunspor bu sonuçla üst üste yedinci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.8´inci dakikada Balıkesirspor´da Batuhan´ın serbest vuruşunda top yandan auta gitti.10´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio ceza sahasına ortaladı. Caner topa yükselerek kafayı vurdu, top kaleci Vukovic´te kaldı.13´üncü dakikada Sergio bir kez daha sağdan ortasını yaptı. Caner ayağıyla topu kontrol etti. Şutunda kaleci Vukovic üzerine gelen topu kontrol etti.23´üncü dakikada Sergio sağ kanattan Eren´e pasını verdi. Eren´in pasında Balde topla buluştu. Balde´nin etkisiz şutunu Vukovic rahatlıkla kontrol etti.35´inci dakikada Sergio´nun sağdan pasında ceza sahası içinde Balde ve Hüsamettin topu birbirlerine bırakınca Giresunspor mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı.45+2´nci dakikada Nalepa ceza sahasında Eren´i gördü. Kaptan Eren cepheyi gören yerden plase vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top Vukovic´te kaldı.64´üncü dakikada Nalepa´nın kaleyi cepheden gören noktadan şutu direkten döndü. Balde´ye çarpan top auta gitti.67´nci dakikada Sergio´nun serbest vuruşunda ceza sahası içinde Eren kafayı vurdu, top kalecinin ellerinde kaldı.75´inci dakikada Traore´nin ortasında Balde´nin kafa şutunu kaleci Vukovic son anda kornere gönderdi.88´inci dakikada Hayrullah´ın ortasında topa iyi yükselen Balde´nin kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 1-090´ıncı dakikada rakibine faul yapan Diarra ile yedek kulubesinden karara tepki gösteren Nalepa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor rakibini 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-01-24 18:23:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0
Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk ...
Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi
Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
YEREL HABERLER Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı
YEREL HABERLER Giresun’da aşılama çalışmaları devam ...
Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 Nolu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir: “Giresun Limanı yüzlerce kamyon şoförüne istihdam sağladı”
YEREL HABERLER Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 ...
Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat bağlıyor
YEREL HABERLER Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat ...
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına katıldı
YEREL HABERLER Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına ...