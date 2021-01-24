Giresunspor - Balıkesirspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor - Balıkesirspor maçının ardından

İHA

Giresunspor - Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Giresunspor, Balıkesirspor’u 10’lık skor ile mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, yaptığı açıklamada, “İkinci yarının ilk maçıydı ve her zaman ilkler zordur. İkinci yarının çetin geçeceğini biliyoruz. Her maçımız zor, her maçımız bir final niteliğinde. İstediğimiz gibi etkili olamadık. Pozisyon ürettik ama gol konusunda sıkıntı yaşadık. Ciddi rakiplerle oynayacağız. İlk 10 hafta bizim hedefe gitme anlamında kaderimizi belirleyecek maçlar. İlkini aldık. Arzulu ve mücadele eden bir kadromuz var. Transferimiz kapalı ve her oyuncuyu oynamak istiyoruz. Bugüne kadar eksiklerin yerine koyduğumuz oyuncular diğerini aratmadı. Zor bir süreçteyiz. İnşallah önümüzdeki hafta Menemenspor ile oynayıp buraya galibiyetle dönmek istiyoruz. Giresun’un bir hayali var. Yeni statla birlikte bu hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Balıkesirspor cephesi
Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, “Öncelikle yeni stat hayırlı olsun Giresun’a ve Türk futboluna. Bir Balıkesirli olarak inşallah böyle bir stat Balıkesir’e yapılır ve orada oynama şerefine nail oluruz. Mücadelesi olan bir maçtı. İki takım açısından da doğrular yapılamaya çalışıldı. Biz eksik olarak mevkisel zorluklar yaşadık. Ama maçın belirleyici olması kulübelerle alakalıydı. Biz buraya lisansları çıkartamadan geldik. Tabii burada takıma alternatif oyuncular olmayınca ilerleyen dakikalar bizim için sorun oldu. Sadece Doğa ayağını uzatabilseydi öne geçebilirdik. Daha sonrasında Giresunspor golü buldu. Zaten o gol maçın bitişiydi. Hem Giresunspor’u tebrik ediyorum hem de eksik mevkileri olsa da çabalarından dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
YEREL HABERLER Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Balıkesirspor: 0
Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - Balıkesirspor: 0 (İlk ...
Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Giresun’a balık toptan dağıtım merkezi yapılıyor
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi
Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
YEREL HABERLER Giresun'daki heyelan anı araç içi kamerasında
Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı
YEREL HABERLER Giresun’da aşılama çalışmaları devam ...
Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 Nolu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir: “Giresun Limanı yüzlerce kamyon şoförüne istihdam sağladı”
YEREL HABERLER Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 ...
Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat bağlıyor
YEREL HABERLER Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat ...
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına katıldı
YEREL HABERLER Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına ...