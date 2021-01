Giresun’da Çotanak Stadı açıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: “Giresun’da 600 dönüm arazi üzerine 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 bin kişilik stadyum ve bin 500 konutla yaklaşık 2 milyar liralık maliyetle yeni bir şehir kuruldu”

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'in 18. haftasındaki GiresunsporAydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında hizmete girdi.

Karşılaşmayı stattan takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 600 dönümlük arazi üzerine modern bir Giresun kurulmaya başlandığını ve stat ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de buraya kazandırılan mega yatırımlardan olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonunda stadı gezerek açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, “Bu kadar muhteşem görüneceğini biz bile beklemiyorduk. Bütün aşamalarında, projelendirme safhasında ilgilendik. Her şeyine dokunduk. Özellikle Giresunspor'a kalıcı gelir getirme amacıyla localar ve diğer alışveriş merkezleri onlar ilave edildi sonradan sayıları artırıldı. Görselliği için de maliyeti artıracak şekilde projelendirme safhasında çok ciddi müdahalelerimiz oldu. Sonra da uygulama safhasına geçildi. Bu sadece spor kompleksi değil. Buraya modern bir Giresun kuracağımızı söylemiştik. Modern bir şehir inşa edildi bu bölgede hiç bıkmadan usanmadan projeyi hayata geçirmek için gereken her türlü çabayı sarf ettik” dedi.



“Yaklaşık 2 milyar liraya yeni bir şehir kuruldu”

Giresun’a bin 500 konut, 350 yataklı hastane 22 bin seyirci kapasiteli yatırımın yaklaşık maliyetinin 2 milyar lira değerinde olduğunu da açıklayan Canikli, “Yaklaşık 600 dönümlük bu arsa Giresun'un elindeki tek arsa. Şehircilik açısından. O zaman planladığımız her şeyi gerçekleştirdik. Yaklaşık bin 500 konut, 350 yataklı son derece modern 5 yıldız ayarında hastane, morfoloji ve alışveriş merkezleri yapılacak. Bir kaç yıl sonra burada hareketliliği sosyal yaşamı gördükten sonra tanıyamayacaksınız.

Bugünkü fiyatla hepsinin değeri 2 milyar lira civarındadır. Burada bir kez daha Cumhurbaşkanımıza diğer tüm yatırımlar için teşekkür diyoruz. Her aşamasında kendisi katkı sağladı. Türkiye'de böyle bir örneğin olduğunu zannetmiyorum. Planlaması sadece 3,54 yıl sürdü. Sadece spor kompleksi için söylemiyorum. Bütün hepsi için söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadronun eserlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Giresunlu her şeyin en iyisine layık. Bugün bir sözümüzün yerine getirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu bizim biliyorsunuz mega projemizdi. Ama gerçekten mega projeymiş” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'ye Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, karşılaşmada gol atan İbrahima Balde'nin formasını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.