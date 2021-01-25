Devrilen motosikletteki özel güvenlik görevlisi öldü

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Ahmet Güney (29), kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Bulancak Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Güney, seyir halindeki 34 BMY 185 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten yola savrulan Güney, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Güney, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-01-25 16:15:42



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