Giresun’dan ihracatta artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’dan ihracatta artış

İHA

Giresun’dan ihracatta artış

TÜİK Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Giresun’dan ihracat yüzde 7,78 artarak 28 milyon 532 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Giresun’dan 2020 yılında ihracat bir önceki yıl göre yüzde 13,49 artarak 260 milyon 101 bin dolar oldu. 2019 yılında ise 229 milyon 184 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalat rakamları ise Giresun’da 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 67,87 artarak 23 milyon 577 bin dolar olurken, 2019 yılında ise 14 milyon 48 bin dolarlık ithalat gerçekleşti.
2020 yılının Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,78 artarak 28 milyon 532 bin dolar oldu. 2019 yılının aynı ayında bu rakam 26 milyon 471 bin dolar oldu. İthalatta ise 2020 yılı Aralık ayında 3 milyon 458 bin dolarlık ithalat yapılırken bir önceki yıla göre yüzde 143,69 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Giresun’da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Giresun’da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
Giresun´da `pes´ dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığı
YEREL HABERLER Giresun´da `pes´ dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığı
Giresunspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Giresunspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını ...
Bulancak Belediyesi 17 milyon liralık içme suyu arıtma tesisi projesi başlattı
YEREL HABERLER Bulancak Belediyesi 17 milyon liralık içme suyu ...
Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği'nden "Engelliler adına para toplayanlara itibar etmeyin" çağrısı
YEREL HABERLER Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği'nden ...
Yangın uykuda yakaladı
YEREL HABERLER Yangın uykuda yakaladı